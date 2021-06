Kevelaer : Finale der Landpartie an 13 Orten

Anne van Rennings und Raphaele Feldbrügge präsentieren das Programmheft. Foto: Wirksam

Kevelaer Vom 25. bis 27. Juni kann am letzten Wochenende der Serie an zahlreichen Ausstellungsorten viel Kunst und reichlich Kultur erlebt werden.

Zahlreiche Besucher haben an den vergangenen beiden Wochenenden die besondere Stimmung an den Landpartie-Ausstellungsorten genossen. Jetzt geht es ins Finale, am abschließenden Landpartie-Wochenende sind nochmal 13 Ausstellungsorte geöffnet. Los geht es am Freitagabend, 25. Juni, mit einer Lesung im Foyer der Kevelaerer Gesamtschule. Um 18 Uhr darf sich das Publikum auf die musikalische Lesung „...und für jedes Glück meinen Traum!“ freuen. Elisabeth Verhoeven liest Geschichten und Gedichte vom Glück. Der Eintritt ist – wie bei allen Landpartie-Veranstaltungen – frei.

Am Samstag und Sonntag öffnen dann die Ausstellungsorte jeweils von 11 bis 18 Uhr. Mit dabei sind in Kevelaer das Atelier der Gesamtschule, A21, Dahinter steckt mehr…, Kreativ Hoch 3, der Johanneshof Nießen, Flora Design und das KUK-Atelier. In Winnekendonk öffnen Inge Leenen und Ursula Wiesemes und in Wetten ist das World House mit von der Partie. In Wemb öffnet die Steinwerkstatt Lepper auf Laar der Wyckermannshof und auf Schloss Wissen das Atelier von Bettina Hachmann.