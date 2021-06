Volksbank in Geldern : Bild der Verwüstung nach Sprengung eines Geldautomaten

Durch die starke Detonation bei der Automatensprengung sind Fensterrahmen verbogen worden. Foto: Guido Schulmann

Lüllingen In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag versuchten Täter Geld zu erbeuten, indem sie den Bankautomaten in der Volksbank in Geldern-Lüllingen sprengten. Sie richteten erheblichen Schaden an und flüchteten mit einem Motorroller.

Um 3.40 Uhr war am Donnerstag für den Lüllinger die Nachtruhe vorbei. „Zweimal hat es geknallt, und ich bin hochgeschreckt“, sagt der Mann, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will. Er wohnt in unmittelbarer Nähe der Volksbank-Filiale in Lüllingen. Die wurde durch die Explosion einer Geldautomatensprengung verwüstet. Splitter von Glasscheiben flogen umher, sie landeten teilweise auf der anderen Seite der Landstraße zwischen Walbeck und Kevelaer, rund 40 Meter entfernt. Fensterrahmen waren im Erdgeschoss aus der Fassung gerissen, Kabel hingen von der Decke.

Mit ungeheurer Wucht riss die Explosion Fensterrahmen aus der Halterung und zerschmetterte Scheiben. Foto: Klatt

Derzeit kann die Polizei noch keine Aussage darüber machen, ob und wieviel Beute die Unbekannten gemacht haben. Geldscheine lagen noch zwischen den Trümmerteilen auf dem Boden, einige Scheine sollen durch die Explosion durch die Luft geflogen sein. Was aber gesagt werden kann ist, dass zum Glück keine Personen verletzt wurden. Nach ersten Zeugenhinweisen flüchteten zwei Täter mit einem Roller über den Rochusweg in Richtung niederländische Grenze.

Glasscherben waren um das Gebäude verteilt. Foto: Klatt

Noch am frühen Morgen hatte ein Volksbank-Mitarbeiter Trümmerteile rund um das Gebäude zusammengefegt und auf einen Anhänger geladen. Zwei Streifenpolizisten bewachten den Tatort, ein Betreten des Raums, in dem der Kassenautomat stand, verwehrten sie. „Ich habe auf dem Weg zur Arbeit von dem Vorfall gehört und bin dann direkt hierhin gefahren“, berichtete eine Verwandte des Hausbesitzers.

In den frühen Morgenstunden war die Polizei damit beschäftigt, Spuren zu sichern. Noch vor dem Eintreffen der Kriminalpolizei prüfte ein Statiker das Gebäude. Im Obergeschoss befindet sich eine Wohnung, die durch die Explosion auch beschädigt wurde.