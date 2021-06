Kevelaer und Weeze und das Zeichen für Toleranz und Vielfalt : Debatte um den Regenbogen

Weeze hisst am Rathaus und am Wellenbrecher die Regenbogenfahne. Foto: Gemeinde/Gemeinde Weeze

Kevelaer Vor dem EM-Spiel gegen Ungarn wollen viele Kommunen als besonderes Zeichen die Regenbogenfahne hissen oder Gebäude anstrahlen. Auch in Weeze und Kevelaer macht man sich Gedanken um das Thema.

Es war ein starkes Zeichen. Ganz Kevelaer erstrahlte am Dienstagabend in Rot. Ein deutliches Signal der Veranstaltungsbranche, dass es „Alarmstufe rot“ ist. Wegen Corona ist die Branche besonders schwer getroffen. Aufträge gab es im Lockdown kaum, Hilfe ist nötig.

Am Mittwoch war Bürgermeister Dominik Pichler etwas zwiespältig, ob sich die Marienstadt beteiligen solle. In Kevelaer wird bereits zu bestimmten Anlässen die Regenbogenfahne am Rathaus gehisst. Seine private Facebook-Seite hatte Pichler auch in Regenbogenfarben getaucht, ob am Rathaus ein Fahne gehisst oder das Haus entsprechend beleuchtet werden solle, sei eine andere Sache. „Das Signal wäre stark und sicher gibt es Anlass, die Gesetze von Herrn Orban zu kritisieren, aber im Endeffekt geht es nur um ein Fußballspiel“, sagt der Verwaltungs-Chef. Da müsse man aufpassen, dass man das Ganze nicht übersteuere. Wenn es das Spiel nicht gebe, hätte das Thema sicher auch nicht so eine breite öffentliche Wirkung gehabt.