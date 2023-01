Reptil aus Weeze ist in Quarantäne in Rheinberg So geht es der Schildkröte aus dem Flugzeug

Denkbar ist, dass sie in einen anderen Zoo kommt oder in gute Hände vermittelt wird. Solche Landschildkröten würden oft auch privat gehalten, so Niklas Schumacher. Es kann allerdings auch sein, dass die Schildkröte ganz im Terrazoo bleibt. In etwa zwei Monaten könnte sie dann in der Ausstellung zu sehen sein. Auf jeden Fall hätte sie dann Gesellschaft. Der Terrazoo hat nämlich bereits mehrere seiner Artgenossen. Und darunter sind auch ähnlich alte Babies. Gut möglich also, dass für den blinden Passagier die Reise aus Marokko an den Niederrhein ein gutes Ende nimmt.