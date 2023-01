Auf Flug nach Weeze entdeckt Geschützte Schildkröte als blinder Passagier

Das Bordpersonal glaubte seinen Augen nicht zu trauen. Auf dem Flug von Marrakesch nach Weeze war da auf einmal ein Tier, das ganz langsam über den Boden kroch. Als die Flugbegleiter nachsahen, stellten sie überrascht fest, dass eine Schildkröte mit im Flugzeug war. Ein Besitzer war im Flieger nicht festzustellen. Niemand gab zu, dass ihm das Tier aus dem Handgepäck gekrochen ist. Also wurde der Zoll verständigt, der für solche Fälle zuständig ist. „Unsere Beamten haben das Tier am Airport in Weeze in Empfang genommen“, berichtet Anja Turloff-Galetzki, Sprecherin des Hauptzollamts Duisburg. Auch die Zöllner fragten bei den Passagieren noch einmal nach. Vergeblich – niemand wollte mit der Schildkröte etwas zu tun haben.