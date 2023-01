Logistikzentrum in Rheinberg Amazon stellt auf große Artikel um

Das Amazon-Logistikzentrum in Rheinberg, seit September 2011 in Betrieb, wird fortlaufend modernisiert und umstrukturiert. In den vergangenen Monaten wurden beispielsweise 12.600 Lampen durch LED-Leuchten ersetzt. Rund 1,7 Millionen Euro seien investiert worden. „Dadurch sparen wir pro Jahr rund 1,7 Millionen Tonnen C0 2 ein“, sagt Amazon-Mitarbeiter Robin Pittner. Und zudem jede Menge Geld. Durch die modernere Beleuchtung brauche Amazon am Standort Rheinberg etwa 45 Prozent weniger Strom. Das mache 609.000 Euro pro Jahr aus. Bisher, so rechnet Robin Pittner, hätten die Stromkosten für die Beleuchtung etwa 1,35 Millionen Euro pro Jahr betragen.