Kommentar Unsere Woche Stoppt diese Kriminellen

Nach einigen Monaten der Ruhe eskaliert das Problem mit den Sprengungen von Geldautomaten. So kann es nicht weitergehen: Hier geht es nicht nur um ein Problem für Volksbank oder Sparkasse. Mit hoher krimineller Energie werden Menschenleben gefährdet. Nicht nur in den Wohnungen über den Bankfilialen, auch Passanten oder Fußgänger und Autofahrer sind in Gefahr, wenn die Automatensprenger mit ihren schnellen Audis auf dem Rückweg in die Niederlande oder auf der Flucht vor der Polizei sind. Und wir nehmen gesellschaftlichen Schaden. Es ist absehbar, dass es immer weniger Möglichkeiten geben wird, an Bargeld zu kommen, wenn es so weitergeht. Den Banken kann man da keinen Vorwurf machen. Aber für das Leben auf dem Land, wo es im Dorf auch keinen Supermarkt mehr gibt, an dem man Geld beim Bezahlen mit abheben kann, wird es wieder schwieriger. Insbesondere für die Menschen, die nicht mobil sind. Hoffen wir also, dass die Polizei die richtige Strategie findet. Es bedarf intensiver internationaler Zusammenarbeit, um diese Täter aufzuhalten und festzunehmen. Das ist auch im heutigen Europa immer noch ein Problem.