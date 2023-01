Versammlung in Weeze Neue Mitglieder bei Kolpingsfamilie

Der Vorsitzende Johannes van Hall begrüßte die Mitglieder und führte durch den Vormittag. Präses Klaus Martin Niesmann stimmte mit nachdenklichen Worten und Lob für die Arbeit der Kolpingsfamilie in und für Weeze in die Versammlung ein. Neue Mitglieder konnten aufgenommen werden: Knapp 220 Mitglieder hat die Kolpingsfamilie zum Jahresende 2022. Eine breite Altersklasse tut sich dabei auf. Viele ältere Mitglieder sind seit Jahrzehnten dabei, viele junge Familien kamen in den vergangenen Jahren wieder dazu. Ein schönes Jahresprogramm sorgt dafür, dass alle was Passendes finden und sich so wohlfühlen können. Interessenten können mal nachsehen: www.kolpingsfamilie-weeze.de. Gerne können sie dann an der ein oder anderen Veranstaltung als Gäste teilnehmen, reinschnuppern ist ausdrücklich erwünscht, so die Kolpingsfamilie.