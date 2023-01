Neuer Fall auf einem Gut in den Niederlanden Ein Wolf soll mehrere Schafe in Arcen gerissen haben

Zuletzt war in der Region Ende November ein Wolf gesehen worden. Eine Frau in Bocholt-Suderwick hatte ein Video von einem Tier aufgenommen, bei dem für viele sofort feststand: Das kann nur ein Wolf sein. In dem kurzen Film ist zu sehen, wie das Tier langsam über eine befestigte Straße trottet. Er kam der Anwohnerin sehr nahe, läuft dann allerdings in Richtung Wald und verschwindet. Auswertungen ergaben schließlich, dass es sich wirklich um einen Wolf handelte. Das Tier war ebenfalls in die Niederlande gelaufen.