Einrichtung für Reptilien in Rheinberg Terrazoo trotzt der Energiekrise

Der Terrazoo am Melkweg in Rheinberg hat harte Zeiten hinter sich. Corona hat dem Reptilienzoo ordentlich zugesetzt; die Lockdown-Zeiten ohne Besucher haben dicke Löcher in die Kasse der gemeinnützigen Gesellschaft (gGmbH) gerissen. Und damit ist es noch nicht genug: Die enorm gestiegenen Energiepreise und die Inflation bereiten Sorgen.