Polizeieinsätze mit Tieren in NRW – Best-of 2022 Was macht das Känguru auf der Straße?

Anfang Juli gingen gleich mehrere Anrufe bei der Leitstelle der Polizei Dortmund ein: In Höhe der Anschlussstelle Bönen stehe eine Ziege mitten auf der A2, hieß es. Drei Streifenteams machten sich auf den Weg. Wie sich herausstellte, handelte es sich nicht um eine Ziege, sondern einen Schafbock. „Der Ausreißer zeigte jedoch kein Interesse an einer Kooperation mit der Polizei und ergriff die Flucht – entgegen der Fahrtrichtung, also Richtung Oberhausen“, hieß es später im Polizeibericht. Immerhin trabte das Schaf auf dem Seitenstreifen, was die Lage ein wenig entschärfte. Ein aufmerksamer Paketzusteller erkannte die Gefahr und versperrte dem Tier den Weg. Zwei Polizisten konnten den Bock an die Leine legen und in Sicherheit bringen.