Wünsche zum Sport in Kevelaer Sportumfrage: Viele machten mit

Wie soll sich das Sportangebot in Kevelaer zukünftig entwickeln? Welche Schwerpunkte sollen gesetzt werden? Unter anderem um diese Fragen geht es beim Sportentwicklungsplan, den die Stadt in den kommenden Monaten erarbeiten will. Um die Überlegungen auch auf möglichst breite Füße zu stellen und die Bürger mitzunehmen, gab es dazu auch Umfragen zu den Wünschen der Kevelaerer.