US-Flug vor Landung in Hawaii Zahlreiche Menschen bei Turbulenzen schwer verletzt

„(Flug) HA35 von PHX nach HNL geriet in schwere Turbulenzen und landete heute um 10:50 Uhr sicher in HNL“, teilte die Fluggesellschaft auf Twitter mit. „Mehrere Gäste und Besatzungsmitglieder wurden am Flughafen medizinisch versorgt und erlitten leichte Verletzungen, einige wurden zur weiteren Behandlung in örtliche Krankenhäuser transportiert.“