Einkommensstatistik in Nordrhein-Westfalen Ist Weeze die ärmste Gemeinde im ganzen Land?

Was haben Gelsenkirchen und Duisburg mit Weeze gemeinsam? Klar, alle drei Kommunen liegen in NRW. Aber das war es auch schon fast. Die beiden Pottstädte haben über 250.000 Einwohner, Weeze gut 10.500. Gelsenkirchen und Duisburg haben bekannte Fußballvereine, der TSV Weeze bekommt aktuell einen neuen Kunstrasenplatz. Jetzt ist aber eine Statistik erschienen, die die Städte ganz nah aneinanderrückt: Die Einkommensstatistik aller 396 Städte und Gemeinde in Nordrhein-Westfalen. Veröffentlicht hat diese Statistik das Statistische Landesamt. Die Zahlen in der Statistik beziehen sich auf das Jahr 2018. Grund dafür ist, dass die Finanzbehörden die anonymisierten Steuerdaten erst zur Verfügung stellen, wenn sie vollständig nachbereitet sind. Die Einkommensstatistik zeigt, wo die steuerpflichtigen Menschen im Durchschnitt am meisten verdienen – und wo am wenigsten. Und hier ist Weeze ganz hinten, auf Platz 396, noch hinter Duisburg und Gelsenkirchen. Wie kann das sein?