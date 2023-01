Kevelaer mahnt zur Vorsicht Der gelbe Sack als tödliche Falle für Igel

Auf Anregung einer Bürgerin weist die Stadt Kevelaer auch ausdrücklich darauf hin, dass der gelbe Sack für Igel schnell zur tödlichen Falle werden kann: Auf Futtersuche verirren sich die stacheligen Vierbeiner oft in den Plastikmüllsäcken. „Um das Igelsterben in den gelben Säcken zu vermeiden, bitten wir alle Igelfreunde, gelbe Säcke erst kurz vor der Abholung rauszustellen“, so der Ratschlag der Stadt Kevelaer. Wenn möglich, sollten die Bürger die Säcke auch erhöht auf Hecken oder Mauern stellen oder an den Gartenzaun hängen. Plastikverpackungen und Konserven sollten möglichst ausgespült werden, damit Igel erst gar nicht von ihrem Geruch angelockt werden.