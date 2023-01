Besonderer Abend in Kevelaer Klezmer-Musik bei der Kultur im Priesterhaus

Der Abend findet am Sonntag, 22. Januar, im Priesterhaus statt (Eingang ist über die Pforte am Kapellenplatz). Beginn ist um 17 Uhr (Einlass 16.30 Uhr). Eintrittskarten sind begrenzt wegen der Platzmöglichkeiten im Speisesaal. Sie sind erhältlich im Ladenlokal von Lucia Jacobs auf dem Kapellenplatz, so wie im Onlineshop unter www.wallfahrt-kevelaer. de Der Preis liegt bei 17 Euro. Während der Veranstaltung und in der Pause bietet das Team der Priesterhausküche ausgewählte Weine aus dem Weinkeller an.