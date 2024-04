In Kevelaer an der Weezer Straße Netto eröffnet Filiale an altem Aldi-Standort

Schon kurz nach dem Auszug von Aldi aus der Filiale an der Weezer Straße, hielten sich hartnäckige Gerüchte, dass in dem Gebäude bald ein anderer Discounter einziehen würde. Immer wieder fiel dabei der Name „Netto“. Inzwischen steht fest: Netto kommt tatsächlich an die Weezer Straße. Die ersten Einkaufswagen wurden dort bereits über den Parkplatz geschoben, allerdings von Arbeitern, die momentan noch damit beschäftigt sind, den Supermarkt einzurichten. In der nächsten Woche sollen sich die Türen dann für alle Kunden öffnen. Am Dienstag, 30. April, wird die Netto-Filiale eröffnet.