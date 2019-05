Kevelaer : Kevelaers Grüne fordern: Klimanotstand ausrufen

Kevelaer Die Fraktion der Kevelaerer Grünen fordert in einem Antrag: „Kevelaer ruft den Klimanotstand aus“.

„Vor allen Beschlüssen soll die Stadt jetzt mögliche Auswirkungen auf das Klima prüfen“, lautet die Forderung der Grünen in ihrem Antrag an den Rat der Stadt Kevelaer und Bürgermeister Dominik Pichler. Die Grünen nennen als Idee die klimaneutrale Energieversorgung von Neubauten. Es sollten mehr Anreize geschaffen werden um bestehende Gebäude zu sanieren. Es könnte auch ein Mobiltätsmanager eingestellt werden, der sich um Verkehrsprobleme in der Stadt kümmern soll. „Diese Maßnahmen sollen geprüft werden. Damit zeigt Kevelaer, wie ernst die Stadt den Klimawandel und dessen Folgen nimmt“, heißt es in dem Antrag.