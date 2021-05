Von schwimmender Anlage in Weeze und Kevelaer : Solarstrom soll zu Wasserstoff werden

Mit dem Strom soll Wasserstoff für entsprechende Tankstellen erzeugt werden. Foto: Poeppel/Astrid Poeppel

Weeze/Kevelaer Es ist ein ehrgeiziges Projekt in Kevelaer und Weeze: In einem Kieswerk in Hüdderath soll auf einer riesigen schwimmenden Solaranlage Strom erzeugt werden. Der soll zu Wasserstoff werden.

Von Sebastian Latzel

Auf riesigen schwimmenden Solaranlagen auf einem Kiessee Strom erzeugen und daraus dann Wasserstoff produzieren. Das ist die innovative Idee hinter dem Projekt „Wasserstoffimpuls Niederrhein“. Bei WIN, wie das Projekt kurz und knackig heißt, wollen die drei niederrheinischen Unternehmen Teunesen group, Omexom Smart Technologies und Wystrach gemeinsam grünen Wasserstoff erzeugen und vermarkten.

„Wir wollen mit dem Projekt einen Beitrag zur CO 2 -Reduzierung und damit zum Klimaschutz leisten“, betont Twan Teunesen vom Kiesunternehmen Teunesen. „Wir freuen uns, dass sich drei regional ansässige Unternehmen zusammentun, um gemeinsam ein innovatives und zukunftsweisendes Pilotprojekt zu entwickeln“, so Hans-Josef Kuypers, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve.

So sieht das Konzept des Projekts in Kevelaer und Weeze aus. Foto: Mediamix

Die Investitionssumme beläuft sich auf etwa 11 Millionen Euro. Man hofft darauf, dass das Projekt gefördert wird. „Aufgrund des Pilotcharakters des Projekts haben wir entsprechende Fördermittel beantragt“, berichtet Jürgen Tarter von Teunesen.

Auf dem See des Kieswerks Hüdderath zwischen Weeze und Kevelaer soll mithilfe einer schwimmenden Photovoltaikanlage grüner Strom gewonnen werden. Ein Teil des Stroms wird für den Betrieb des Kieswerks genutzt, ein anderer Teil mittels Elektrolyse in grünen Wasserstoff umgewandelt und gespeichert. Dieser Energieträger steht weiteren Unternehmen zur Verfügung. Zu den Abnehmern gehören Projektpartner Wystrach und andere Firmen wie beispielsweise Chefs Culinar. Die technische Umsetzung des Projekts wird von Omexom Smart Technologies unterstützt. Denkbar ist am Ende sogar, dass es in der Region eine öffentliche Wasserstofftankstelle gibt. Wasserstoff ist für viele die Energie der Zukunft.