Kevelaer : Kevelaer blüht durch Blumenspenden auf

Kevelaer Die Innenstadtbeete wurden für Anwohner, Besucher und auch heimische Insekten ansprechend bepflanzt.

Auch in dieser Saison dürfen sich Kevelaerer über farbenfrohe und frisch bepflanzte Beete in der Kevelaerer Innenstadt und der näheren Umgebung freuen. Passend zum Wallfahrtsbeginn erstrahlen die Blumenbeete Kevelaers in bunten Farben. Dieses Jahr haben das Stadtmarketing und der Betriebshof der Wallfahrtsstadt erneut den Fokus auf eine insektenfreundliche Bepflanzung gelegt. Durch die Pflanzung von verschiedenen Blumenarten werden die unterschiedlichen Bedürfnisse der Insekten und deren Verhalten bei der Nahrungsaufnahme berücksichtigt. Der Gartenbaubetrieb von Dirk Angenendt zählt wie auch in den vergangenen Jahren zu den Sponsoren und stellt für die Innenstadt insgesamt 1000 Cuphea-Pflanzen zur Verfügung. Weitere Beete in der Innenstadt sowie diverse Pflanzenkübel können dank des Gartenbaubetriebs Topfpflanzen Hannen mit ungefähr 1400 Sundaville bestückt werden. Das „Stadtwappen“ am Peter-Plümpe-Platz wird in diesem Jahr vom Gartenbaubetrieb Thoenissen sowie dem Gartenbaubetrieb Walter Baumann & Söhne GbR mit je 300 Verbenen verschönert. Zudem wird das Niederrheinische Museum ebenfalls vom Gartenbaubetrieb Walter Baumann & Söhne GbR mit 100 Lobelien und vom Topfpflanzenbetrieb Velmans mit 100 Geranien ausgestattet.