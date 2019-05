Eintrag ins Goldende Buch : Europa zu Gast in Weeze

WEEZE Stephan Holthoff-Pförtner, NRW-Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten und Theo Bovens, Vorsitzender der Provinzleitung und des Provinzrates in Limburg trugen sich in das Goldene Buch ein und sprachen über die EU.

Hohen politischen Besuch aus NRW und Deutschlands Nachbarstaaten nahm Bürgermeister Ulrich Francken am gestrigen Europatag im Weezer Bürgerhaus in Empfang. Einer der Gäste war der gebürtige Essener Stephan Holthoff-Pförtner, NRW-Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten.

Dass der Europaminister nicht nur „Europa im Ressort, sondern auch im Herzen trägt“, weiß sein niederländischer Politik-Kollege Theo Bovens zu schätzen. Bovens ist Vorsitzender der Provinzleitung und des Provinzrates in Limburg (Commissaris van de Koning Provincie Limburg). Bovens versteht sich auch aufgrund der geografischen Lage Limburgs als „Europa-Kommissar“, dem grenzübergreifende politische und wirtschaftliche Beziehungen am Herzen liegen.

Geschichte Am 9. Mai 1950 verkündete der französische Außenminister Robert Schuman in einer Regierungserklärung die Zusammenlegung der deutschen und französischen Kohle- und Stahlproduktion.

In der Limburger Hauptstadt wurde 1992 ein Fundament der heutigen EU gelegt. Der Vertrag von Maastricht gilt bis heute als größter Schritt der europäischen Integration seit Gründung der Europäischen Gemeinschaft (EG). „Wir freuen uns, was der Vertrag von Maastricht brachte“, erklärt Bovens.

Auch NRW-Europaminister Holthoff-Pförtner weiß um die Bedeutung grenzübergreifender Zusammenarbeit. Sie „ist das beste was wir haben“, sprach er in seinem Grußwort. „Wir behandeln Europa oftmals schlechter als Europa es verdient“, meint der Minister. 48.000 Arbeitnehmer pendeln täglich in die ein oder andere Richtung, heißt es. Er bezeichnet den Niederrhein als „Glücksregion“ und erinnert sich noch an die Zeit vor dem Schengener Abkommen.