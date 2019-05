Ehrenamt : 20 Jahre Jugendfeuerwehr mit Tag der offenen Tür

Weeze Am gleichen Tag findet auch ein Orientierungslauf der Jugendfeuerwehren der Region statt.

Die Feuerwehr Weeze feiert 20 Jahre Jugendfeuerwehr mit einem Tag der offenen Tür am Samstag, 11. Mai. Am gleichen Tag findet auch ein Orientierungslauf der Jugendfeuerwehren der Region statt.

Die Jugendfeuerwehrabteilungen im Kreisverband Kleve wurden im Dezember 1998 als eine der ersten gegründet. Besonders froh stimmt die Weezer Feuerwehr seither, wenn die Kinder und Jugendlichen, regelmäßig in das Ehrenamt reinschnuppern und alles Wichtige von der Pike auf lernen.

Zum 20-jährigen Jubiläum soll deswegen die Jugendarbeit der Feuerwehr in den Fokus gerückt werden. Die Feuerwehr spricht ihren Dank besonders all jenen aus, die sich um die Jugendarbeit in der Feuerwehr Weeze verdient gemacht haben.