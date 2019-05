Kevelaer : Baumann neu im Vorstand der SPD

Kevelaer Die SPD-Fraktion im Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer hat in ihrer Sitzung am 6. Mai das Ratsmitglied Norbert Baumann als Nachfolger für die kürzlich aus der Fraktion ausgetretene Brigitte Middeldorf einstimmig in den Fraktionsvorstand gewählt.