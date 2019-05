Veranstaltung in Kevelaer : Café Inklusion mit Kabarettist Rainer Schmidt

Veranstaltung in Kevelaer

KEVELAER Am Freitag, 10. Mai, organisiert die Bildungs- und Wissensakademie Biwak der Lebenshilfe Gelderland, wie in jedem Jahr zum Europäischen Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung, ein Café Inklusion.

Der Kabarettist Rainer Schmidt, geboren ohne Unterarme und mit einem verkürzten rechten Oberschenkel, macht sich mit Humor, Schlagfertigkeit und Lebensfreude auf in ein erfolgreiches Leben in der Mitte unserer Gesellschaft.

Bei Kaffee und Kuchen nimmt Rainer Schmidt sein Publikum mit auf eine einzigartige Reise in das Land der Inklusion.

Die Veranstaltung findet am Freitag, 10. Mai, von 15 bis 18 Uhr in der Öffentlichen Begegnungsstätte in Kevelaer statt. Adresse: Bury-St.- Edmunds-Straße 5.