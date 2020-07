Wahlkampf in Kevelaer : SPD will Schutzstreifen für Radler am Beetenackersweg

SPD will Schutzstreifen für Radler am Beetenackersweg

Twisteden Die SPD Kevelaer bittet die Stadtverwaltung in einem Antrag, mehrere Maßnahmen für mehr Sicherheit für Radfahrer in Twisteden zu prüfen.

Die SPD-Fraktion in Kevelaer beantragt zu prüfen, inwieweit in Twisteden der Beetenackersweg mit einem Radweg und der Gerberweg im Anschluss in Richtung Niederlande mit Schutzstreifen für den Radverkehr ausgestattet werden können. „Sollte für die absehbare Zeit keine Förderkulisse in Aussicht stehen, bitten wir für den Beetenackersweg alternativ um die beidseitige Markierung eines Schutzstreifens für den Radverkehr und die Anordnung einer Geschwindigkeitsbeschränkung auf 60 Stundenkilometer“, so Fraktions-Chef Horst Blumenkemper.