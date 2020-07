Polizeibekannter Kevelaerer wurde verurteilt : Geldstrafe wegen Beamtenbeleidigung

Das Gericht ahndete die Beamtenbeleidigungen des Mannes aus Kevelaer. Foto: dpa/David-Wolfgang Ebener

Kevelaer/Geldern Ein Mann aus Kevelaer ist vom Amtsgericht Geldern verurteilt worden. Er beschimpfte Polizisten und nahm Drogen. Er ist „polizeibekannt“.

Von Monika Kriegel

Das Urteil gegen den Kevelaerer Angeklagten fiel deutlich aus: Richter Harald Kloos am Amtsgericht Geldern verkündete das Strafmaß von 90 Tagessätzen à 50 Euro. Er sah es als erwiesen an, dass der Angeklagte gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen und in zwei Fällen Polizeibeamte im Dienst beleidigt hatte. Die Zeugenaussagen der Beamten wertete er als überzeugend, die diversen Beleidigungen „dreist und frech“, als völlig unangemessen gegenüber Polizisten.

In der mehr als zweistündigen Verhandlung mit fünf Zeugen ging es um die Aufarbeitung von zwei Ereignissen in Kevelaer. Einmal waren die Gesetzeshüter mit zwei Fahrzeugen in der Nacht des 2. Weihnachtstags 2019 wegen „randalierenden Jugendlichen“ an die Bahnstraße gerufen worden. Sie überprüften dort zwei Männer, nahmen schließlich den sich sträubenden und verbal sehr aggressiven Angeklagten mit auf die Wache. Es fielen mehrfach Beleidigungen, bei denen für die Polizeibeamten deutlich die Toleranzgrenze überschritten war. Der Polizist bezeugte, dass man sich im Dienst manche Äußerung anhören müsse, die nicht „zum guten Ton“ gehören, aber einige Beleidigungen deutlich zu viel seien.

Sichergestellt wurden auf der Wache ein Jagdmesser mit einer 8,5 Zentimeter langen Klinge, eine Handmühle und eine geringe Menge einer in Folie verpackten Substanz, die sich als Marihuana herausstellte. Der Richter ließ sich die Vorwürfe aus der Sicht des Angeklagten schildern, hinterfragte Alkohol- und Drogenkonsum an diesem Weihnachtstag und wie der 35-Jährige an das Messer gekommen sei. Das sei ihm von einem Unbekannten zugespielt worden, so der Angeklagte. Und weil er ja beruflich bei Gartenarbeiten eingesetzt wurde, erschien es ihm als praktisch, dieses Messer gegen einen kleinen Geldbetrag zu erwerben.

Im zweiten Anklagepunkt ging es um öffentliche Beleidigung von zwei Polizisten am Ostermontag vergangenen Jahres vor der geschlossenen Bahnschranke in Kevelaer. Hinter dem ebenfalls wartenden Streifenwagen hatte sich der 35-Jährige beim Überqueren der Straße in Richtung der Beamten mit „Scheiß Bullen“ geäußert. Eine Beleidigung, die in der Öffentlichkeit nicht unbemerkt blieb und die Beamten zum Reagieren veranlasste, wie sie bezeugten. Die Polizisten sahen diese Beleidigung als nicht tolerierbar an. Bei der Überprüfung, so die Zeugen, habe sich der Angeklagte wenig kooperativ gezeigt. Allerdings, gab der Polizist aus Kevelaer an, sei der Mann „polizeibekannt“.