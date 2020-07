Twistedener gibt Tipps um beim Einkauf Geld zu sparen : Tipps für den manipulierten Verbraucher

Twisteden Werbeversprechen, Hervorrufen von positiven Emotionen: Der Buchautor erklärt die Fallen in der Werbung, im Verkaufsraum und beim Verkaufsgespräch. Er warnt vor Entscheidungen aus dem Bauch heraus.

Wolfgang Beyen Ja, das sehe ich so, deswegen habe ich mein Buch „Der manipulierte Verbraucher“ geschrieben. Sicherlich gibt es auch nette, humorige, emotional positive Werbung. Wenn man in ein Einkaufszentrum geht, hat man sicherlich auch Spaß, wenn man sich auf diese Erlebniswelt einlässt, aber wenn ich gleichzeitig auf mein Geld achten möchte, muss ich auch wissen, was mir gefährlich werden könnte.