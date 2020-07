Bauern und Stadtwerke in Kevelaer arbeiten zusammen : Kooperation für gutes Trinkwasser

Kevelaer Erfolgreich seit 29 Jahren ist die Zusammenarbeit zwischen den Stadtwerken Kevelaer, der örtlichen Landwirtschaft und den Gartenbaubetrieben zum Schutz des Grundwassers. Das Konzept wurde im Betriebsausschuss vorgestellt.

Andreas Hartges beschrieb in seinem Vortrag die verschiedenen Maßnahmen, mit denen Landwirte eine übermäßige Belastung des Bodens und damit des Grundwassers verhindern. Im Wasserschutzgebiet Kevelaer-Keylaer stehe das Grundwasser sehr hoch, an vielen Stellen bereits bei 1,5 Metern. Wieviel Stickstoff durch Düngung in den Boden wandere, könne der Bauer durch gezielte Fruchtfolge steuern. Eine wichtige Maßnahme sei auch das sogenannte Wintergrün, das direkt nach der Ernte gesät werde. Diese Pflanzen, so Hartges, nehmen den verbleibenden Stickstoff aus dem Boden auf und verhindern, dass er durch Regenauswaschung ins Grundwasser gerät. Anhand einer Reihe von Grafiken zeigte der Fachberater, wie im Verlauf der vergangenen Jahre der Nitratgehalt des Grundwassers von 90 Milligramm pro Liter auf 50 Milligramm pro Liter und weit darunter (20 Milligramm) gesenkt werden konnte.