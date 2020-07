Streit um Pilotengehälter mit Folgen für Weeze : Ryanair-Pläne als Gefahr für den Airport

WEEZE Wie geht es weiter mit dem Airport Weeze? Diese Frage ist momentan offener denn je. Ryanair überlegt, seine Basis aufzugeben. Dabei hatten gerade erst Kreis und Gemeinde den Flughafen wieder finanziell gestützt.

Wie berichtet, will der Billigflieger Ryanair nach Streit mit der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) über Gehaltskürzungen in der Corona-Krise in Deutschland Stellen streichen. Das könnte auch Folgen für den Flughafen Weeze haben. Auf Anfrage unserer Redaktion hat Ryanair eine schriftliche Stellungnahme geschickt, die auch als Information an die Piloten der irischen Airline gedacht ist.

Darin schreibt Personalchef Shane Carty, dass Standorte geschlossen werden sollen, weil die VC die Vereinbarung mit knapper Mehrheit abgelehnt habe. Die Gewerkschaft VC habe für Stellenstreichungen und Basisschließungen gestimmt, dabei hätte sie alle Jobs sichern können, so Shane Carty. „Wir müssen mit alternativen Maßnahmen fortfahren, um Einsparungen zu erzielen, was bedauerlicherweise zu Schließungen und Entlassungen der Basis führen wird“, heißt es weiter in der Stellungnahme. Ryanair erklärte, der wegen der schweren Luftfahrtkrise notwendige Sparplan sehe 20 Prozent weniger Gehalt über vier Jahre vor. Zum Flughafen Weeze heißt es in dem Papier konkret: Man werde wahrscheinlich vor dem Winter 2020 schließen, in der nächsten Woche werde es ein weiteres Update dazu geben, wann die Schließungen stattfinden.