Gaspistole im Handschuhfach : Seniorin beleidigt Polizisten in Kevelaer nach Unfallflucht

Ein Blaulicht auf dem Dach eines Polizeiwagens. (Symbolbild) Foto: dpa/Friso Gentsch

Kevelaer Eine Unfallflucht in Geldern hat am Donnerstagnachmittag auf unvorhergesehene Weise in Kevelaer ihr Ende gefunden. Eine 71-jährige Fahrerin beleidigte die Polizeibeamten ausgiebig.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wie die Polizei am Freitag weiter berichtete, meldete sich ein 45-Jähriger aus Kapellen bei der Polizeileitstelle und teilte mit, es habe auf der Winnekendonker Straße an einer Engstelle einen Spiegel-Zusammenstoß zwischen seinem Volvo V50 und einem Citroën C3 gegeben. Da die Fahrerin des Citroën jedoch einfach weitergefahren sei, habe er sie in Richtung Kevelaer verfolgt. Ihr zu bedeuten anzuhalten, gelang ihm aber nicht.

Die eingesetzten Polizeibeamten trafen die beteiligten Personen letztlich auf der Rheinstraße in Kevelaer an, wo die Frau dann doch gestoppt hatte. Die 71-Jährige aus Bochum stritt ihre Unfallbeteiligung aber ab, beleidigte die Beamten während der Unfallaufnahme als „Legastheniker" und geriet zunehmend in Rage. So sehr, dass die Polizeibeamten ihr die Weiterfahrt untersagten.

Doch von Einsicht keine Spur: Die Dame kündigte an, dennoch weiterfahren zu wollen. Als einer der Beamten deshalb den Fahrzeugschlüssel aus dem Citroën holte, versuchte sie, ihm den Schlüssel zu entreißen.