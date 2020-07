Hilfsaktion in Armenien : Rückkehr vom Sondereinsatz wegen Covid 19

Ankunft von I.S.A.R und BRH am Flughafen in Weeze nach dem Einsatz in Armenien. Foto: I.S.A.R. Germany

Weeze Ein 16-köpfiges Team aus Ärzten, Pflegern, Experten für die Herstellung von Desinfektionsmittel sowie Logistikern landete am Freitag in Weeze. Das medizinische Team der Hilfsorganisationen I.S.A.R.

Germany und BRH (Bundesverband Rettungshunde) kehrte von einem zweiwöchigen Einsatz in Armenien zurück. In mehreren Kliniken in der Hauptstadt Jerewan halfen sie bei der Behandlung von Covid-19-Patienten, der Atemtherapie und der Herstellung von Desinfektionsmittel. Außerdem wurde eine Spende mit medizinischer Ausrüstung übergeben. Dabei handelt es sich unter anderem um Beatmungsgeräte, Sauerstoffkonzentratoren und Schutzausrüstung. Als kleines Land taucht Armenien in den Schlagzeilen nicht auf, die Todeszahlen aufgrund von Infektionen mit dem Coronavirus steigen dort aber rapide. Der armenische Präsident Armen Sarkissian erklärte: „Wenn man sich die Zahl der Menschen, die wir verloren haben, ansieht, dann ist es eine Tragödie. Es gibt nur einen Weg, das Virus zu besiegen, und das ist der globale Kampf dagegen. Deshalb müssen wir alle zusammen dagegen ankämpfen. Aus dieser Perspektive ist es wichtig zu sehen, was I.S.A.R. Germany in Armenien tut.”