Hauptverkehrsachse in Neuss : Pläne für Umbau der Jülicher Landstraße stoßen auf Kritik

Hauptverkehrsachse in Neuss

Neuss Die Stadt muss ihre Pläne zum Umbau der Jülicher Landstraße überarbeiten. Die Hauptverkehrsachse, die eine der zentralen Einfahrtstraßen in die Innenstadt ist, soll zwischen Konrad-Adenauer-Ring und Kantstraße saniert werden.

Ingrid Schäfer (CDU) erklärt, dass sie insbesondere im Bereich Am Krausenbaum durch die vorgesehen Maßnahmen in Teilen eine Gefährdung von Radfahrern befürchtet. Laut Plänen der Verwaltung sollte der Radverkehr zwischen Am Krausenbaum und Saarstraße über Schutzstreifen auf der Fahrbahn gelenkt werden. „Mit Blick auf den Lkw-Verkehr halte ich eine solche Lösung für höchst problematisch“, sagt Schäfer.