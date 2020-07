Mobilität in der Wallfahrtsstadt : Ergänzung zu den Bürgerbussen: CDU Kevelaer will eine Stadtbuslinie

Kevelaer Eine sinnvolle Ergänzung der Bürgerbusse und keine Konkurrenz sollte das neue Angebot sein, betonen CDU und auch Bürgermeister Dominik Pichler. Als erstes geht es aber um eine Bedarfsanalyse.

Eines machen aber er und Hubert van Meegen, Pressesprecher der CDU, sofort deutlich: „Wir sind sehr stolz auf unsere Bürgerbusvereine.“ Die Stadtbuslinie soll eine sinnvolle Ergänzung der bestehenden Angebote sein. Dass noch Bedarf besteht, habe sich bei Gesprächen herauskristallisiert, erklärt van Meegen. „Ältere Bewohner des Klostergartens hatten unseren Fraktionsvorsitzenden Mario Maaßen vor einigen Wochen angesprochen, dass trotz der geringfügigen Linienverlegung aufgrund der Unterschriftenaktion die Situation noch nicht befriedigend sei, vor allem in den Abendstunden und am Wochenende.“

Kommunalwahl in Kaarst : CDU will kein „Wünsch dir was“ spielen

Der Zeitpunkt für den Antrag ist günstig. Die Stadt Kevelaer lässt gerade ohnehin ein umfassendes Verkehrsgutachten erstellen. Man sei bereits mit der Bedarfsanalyse befasst, erklärt Bürgermeister Dominik Pichler. Die Frage sei zum Beispiel, ob für den Bedarf an den Wochenenden und in den Abendstunden ein Anruf-Sammeltaxi ausreichen könnte. Denn schließlich soll am Ende kein leerer Bus durch Keve­laer fahren. Auch Pichler betont: „Wir werden sicher keine Konkurrenz zu den Bürgerbussen schaffen.“ Die Ergebnisse des Verkehrsgutachtens stehen noch aus. So läuft bis zum 14. August noch die Online-Umfrage der Stadt, an der sich die Bürger beteiligen können.