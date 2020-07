Aufstellung in Weeze : Grüne positionieren sich für die Kommunalwahl

WEEZE Auch die Grünen in Weeze haben sich jetzt für die Wahl positioniert. Die Kandidaten-Liste wird von Ratsfrau Jessica Kruchem angeführt.

Die Wahl der Kandidaten der Weezer Grünen für die Wahlbezirke und die Reserveliste fand in öffentlicher Sitzung unter Einhaltung der derzeitigen Hygiene- und Sicherheitsvorkehrungen in Wemb statt. Auf Platz 1 der Reserveliste steht Jessica Kruchem, die in der jetzigen Fraktion bereits den Vorsitz innehat, gefolgt von Andreas Klein, der seit 2017 im Ortsverband mitwirkt. Die Plätze 3 und 4 belegen Angela Neubauer, die im Vorstand des Ortsvereines vertreten ist, und Sven Langenberg aus Wemb, sowie Gertrud Kannenberg und Andreas Paul auf den Plätzen 5 und 6. Auf die Plätze 7, 8 und 9 sind Daniel Schewe, der den Biohof Büsch mitbetreibt, sowie Torsten Kannenberg und Jörg Kruchem, die beide bereits im Rat vertreten sind, gewählt worden. Neben weiteren Plätzen der Reserveliste wurden auch die 14 Wahlbezirke in Weeze einstimmig besetzt.