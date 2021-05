Wiederholungswahl in Neuss : Liste „GZN“ verzichtet auf Teilnahme an Migrantenwahl

Die Kandidaten der Liste „Gemeinsame Zukunft Neuss". Foto: Partei

Neuss Zehn Tage vor der Wiederholungswahl zum Integrationsausschuss am 30. Mai will die Liste „Gemeinsame Zukunft Neuss“ (GZN) nicht mehr mitmachen. Man werde sich an dieser Wahl nicht beteiligen, heißt es in einer Pressemitteilung, werde aber die politische Arbeit fortsetzen und, so weiter, „die nötigen Vorbereitungen treffen, um in vier Jahren als Wählergemeinschaft teilzunehmen.“