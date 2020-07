Unternehmen in Kevelaer : Mitarbeiter radeln drei Monate lang für einen guten Zweck

Kevelaer Die Mitarbeiter des Kevelaerer Unternehmens Mera Tiernahrung radeln wieder unter dem Motto „MEhr RAdeln“ mit einem besonderen Highlight – der Extreme-Variante. Nach der erfolgreichen ersten Auflage im vergangenen Jahr, bei der in der Summe über 12.000 Kilometer erfahren wurden, radeln die Mitarbeiter von Mera Tiernahrung erneut für den guten Zweck.

Auch 2020 werden die erradelten Kilometer und das dadurch eingesparte Kohlendioxid wieder in Hunde- und Katzenfutter umgerechnet und für die Tierschutzorganisation „Helden für Tiere“ gespendet. Die gesamte Aktion läuft über drei Monate von Juni bis August. Der Spitzenreiter aus dem Vorjahr, Abteilungsleiter Tim Gasseling , möchte dabei in diesem Jahr deutlich mehr Kilometer sammeln.