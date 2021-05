Entscheidung in Weeze zu Faktor X verschoben : Arbeitsgruppe sucht Konzept für klimafreundliches Bauen

Weeze In Weeze suchen Politik und Verwaltung nach einem Weg, wie Häuser möglichst ressourcenschonend errichtet werden können. Ein neues Gremium soll sich jetzt Gedanken machen.

In einer Sache sind sich die Politiker in Weeze einig: Klima­freundliches Bauen soll in der Gemeinde gefördert werden. Doch wie das genau passieren soll, dazu gibt es bislang noch keine Entscheidung. Der Rat konnte sich in seiner Sitzung noch zu keinem endgültigen Beschluss durchringen. Wie berichtet, stehen verschiedene Alternativen im Raum. Das einfachste wäre eine Ausrichtung nach den Standards der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), die zum Beispiel Außendämmung oder Photovoltaik-Anlangen berücksichtigt. Möglich wäre auch ein eigenes Punktesystem. Die Grünen hatten die Agentur Faktor X ins Gespräch gebracht. Sie betreut Bauprojekte im rheinischen Revier und achtet dort unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit zum Beispiel auch darauf, wie die Baustoffe produziert wurden.