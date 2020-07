E-Bikes liegen auch in Kevelaer im Trend : Berufs-Chancen in der Fahrradbranche

Berufs-Chancen in der Fahrradbranche

E-Bikes liegen auch in Kevelaer im Trend

Kevelaer Die Zeiten, als es reichte, zu wissen, wie ein Reifen geflickt wird, sind vorbei. E-Bikes sind technisch anspruchsvolle Zweiräder. Bei Zweirad Peters arbeitet Fabian Grager als Zweiradmechatroniker.

Das passende E-Bike, das gebe es für alle. Die Vorstellung, dass nur „ältere Leute“ sich gerne auf Fahrräder mit Tretkraftunterstützung setzen, sei längst überholt, sagt Gregor Peters vom gleichnamigen Zweiradhandel in Kevelaer.

Mittlerweile gibt es den Beruf des Zweiradmechatronikers. Immer wieder bieten außerdem die Hersteller Schulungen an und stellen die neuesten Entwicklungen vor. In Peters’ Werkstatt arbeitet Fabian Grager als Zweiradmechatroniker. Gesucht wird noch ein Auszubildender. Der sollte einen guten Hauptschulabschluss haben, technisches Verständnis und Kenntnisse von Computer und Elektrotechnik.

Und die Fans, die E-Bike fahren und ab und zu auch einmal in die Werkstatt kommen, werden immer zahlreicher. Rennräder, die gerade junge Leute nutzen, um damit schnell zur Arbeit zu kommen, sind genauso beliebt wie Stadträder für junge Mütter, die im Anhänger zwei Kinder haben und froh sind, beim täglichen Weg zum Kindergarten ein bisschen motorisierte Unterstützung zu haben.

Peters nutzt die Gelegenheit, um mit einem weiteren Vorurteil aufzuräumen. Wer E-Bike fährt, kann sich nicht einfach zurücklehnen und „lässt fahren“. „Bei 20 Prozent Unterstützung bringe ich immer noch 80 Prozent selber auf, die ich selber in die Pedale trete“, erklärt Peters. Sportlich unterwegs ist man also auch mit dem E-Bike. Der Mountainbike-Fahrer freue sich über die Alternative mit Tretkraftunterstützung, denn bis er einen Berg hinabfahren kann, müsse er ja erst einmal hinauf. Der große Vorteil: Die Leute fahren weiter und generell mehr mit dem Rad.

Der Seniorchef, Hubert Peters, vergleicht das ganz praktisch mit dem Kauf eines Paars Schuhe. Das muss passen. Das sei eine ziemlich individuelle Geschichte. Deswegen wird bei den Probefahrten einiges ausprobiert: Soll es etwa mit oder ohne Rücktrittbremse sein? Später geht es um die Feinheiten, wie den passenden Sattel. Dass die Anschaffung eines E-Bikes teuer sei, kann Hubert Peters so nicht stehen lassen. Zum Vergleich müsse man überlegen, was die Menschen bereit sind, für einen Urlaub auszugeben. Und an einem E-Bike habe man viele Jahre Spaß.