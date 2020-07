Aktion in Kevelaer : KBV spendet für die Tafel

KEVELAER Die Kevelaerer Bürgervereinigung (KBV) unterstützt die Tafel Kevelaer und spendete 50 FFP2-Schutzmasken. Die Tafel ist darüber hinaus aber auch auf jede weitere Unterstützung angewiesen.

Ins Leben gerufen wurde die Kevelaerer Tafel im Juni 2005, konnte aber nur als Zweigstelle der Gelderner Tafel ihre Arbeit verrichten. Seit dem 1. März 2009 ist die Tafel Kevelaer ein selbständiger eingetragener Verein und Mitglied im Bundesverband Tafel Deutschland. Die Gruppe der Fahrer und Lebensmitteleinholer besteht aus vielen ehrenamtlichen Helfern. Die Lebensmittel werden an vier Tage in der Woche bei Discountern, Supermärkten, Bäckereien und Kartoffelbauern in zwei Teams nach einem festen Tourenplan eingeholt. Im Tafelladen hinter der Begegnungsstätte an der Bury-St.-Edmunds-Straße wird die Ware auf Haltbarkeit und Frische geprüft, sortiert, portioniert und zur Abgabe vorbereitet. Jede helfende Hand ist willkommen.