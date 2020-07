Kunst in Kevelaer : Ein Kunstwerk zu Corona bei der etwas anderen Landpartie

Kunst in Kevelaer

Kevelaer Wegen Corona musste auch bei der Landpartie am Niederrhein umgeplant werden. Bislang fand das Event an einem Wochenende statt, jetzt wurde es auf den ganzen Sommer ausgedehnt, damit sich die Besucher auf viele Termine verteilen und der nötige Abstand gewahrt werden kann.

Die Besucher können, am liebsten per Rad, Kunst, Kunsthandwerk und Kreatives entdecken – ausgestellt in Vorgärten, Fenster und auf Wiesen. Wann welches Angebot geöffnet ist, ist auf der Internetseite www.landpartie-niederrhein.de zu sehen.