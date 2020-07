Samstag bei Parookaville : Wieder Festivalhochzeit in Weeze - trotz Corona

Weeze Das Coronavirus hat für die Absage des Parookaville-Festivals 2020 gesorgt. Als Trost gibt es DJ Sets aus Weeze als Stream. Und auch geheiratet wird wieder.

„Dreams can not be cancelled“ (Träume können nicht abgesagt werden) lautet das trotzige Motto, mit dem die Organisatoren klarstellen, dass es auch in Corona-Zeiten nicht ganz ohne Electro-Dance-Music geht. An den beiden Tagen werden prominente DJs nach Weeze kommen und dort für jeweils 100 Fans exclusiv auftreten. Die 200 Plätze werden verlost. Am Freitag ist Felix Jaehn dabei. Die einstündigen Sets werden live gestreamt. Dazwischen gibt es Rückblicke auf besondere Momente der vergangenen fünf Parookaville-Jahre.