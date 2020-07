Man will die Schüler schnell unterstützen : Tablets für Schüler: Appell aus Kevelaer an die Schulministerin

Tablets für Schüler: Appell aus Kevelaer an die Schulministerin

Man will die Schüler schnell unterstützen

Kevelaer Auch in Kevelaer wurden viele Kinder daheim per Video unterrichtet. Gut möglich, dass dies noch öfter vorkommt. Daher sollen alle Schüler auch mit entsprechenden Geräten ausgestattet werden.

Ursprünglich war es ein Antrag der SPD. Die forderte eine finanzielle Unterstützung für bedürftige Familien, die sich kein Tablet oder einen Computer leisten können. Schließlich ist in Zeiten von Corona das Lernen am Computer immer wichtiger geworden. Die Befürchtung der SPD: Wenn manche Kinder nicht die Möglichkeit haben, am Bildschirm-Unterricht teilzunehmen, werden sie auf Dauer abgehängt.