Polizei geht von Brandstiftung aus Wieder brennt ein Auto in Weeze

Im September 2022 begann eine Brandserie in Weeze. Regelmäßig gingen Autos in Flammen auf, vom Täter war lange keine Spur. Dann, ab November, kehrte in Weeze erst einmal Ruhe ein. Dafür standen nun in Geldern immer wieder Autos in Flammen. Ein erster Zusammenhang zwischen den Bränden in beiden Orten konnte festgestellt werden, als die Polizei einen damals 42-Jährigen aus Weeze festnahm, der sich in der Nähe einer einer Brandstiftung in Geldern befand. Zuerst wurde der Mann wieder laufengelassen, weil er über einen festen Wohnsitz verfügte. Kurze Zeit später brannten in Geldern wieder Autos.