Wer kennt diesen Mann? Polizei fahndet mit Bild nach EC-Karten-Betrüger

Ein bislang unbekannter Tatverdächtiger hat am 21. November 2022 im gesamten Kreis Kleve bei verschiedenen Geschäften Kleinigkeiten gekauft und sich zusätzlich in mehreren Fällen Bargeld auszahlen lassen. Hierbei verwendete er eine digitale Zahlungskarte (Cash-Back), die er zuvor durch ausgespähte Bankdaten hergestellt hatte. In einem Supermarkt wurde der Tatverdächtige bei einem seiner Einkäufe mit der gefälschten Karte von einer Überwachungskamera gefilmt. Die Polizei fahndet nun mit einer Bildaufnahme aus der Überwachungskamera nach dem Täter und bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe. Wer kennt die unten stehend abgebildete Person? Hinweise nimmt die Kripo Kalkar unter Tel. 02824 880 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.