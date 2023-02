100 Millionen Investition Ryanair fliegt vom Flughafen Weeze aus fünf weitere Ziele an

Die Aktionsgemeinschaft Pro Niederrhein ist gut informiert, was die Entwicklungen rund um den Flughafen angeht. Das zeigte sich jetzt wieder. Bereits am Donnerstag hatte Pro Niederrhein prophezeit, dass Ryanair noch ein weiteres Flugzeug in Weeze stationieren wird. Am Freitag gab es dann die offizielle Bestätigung der irischen Fluggesellschaft. Man werde eine fünfte Maschine am Niederrhein stationieren, hieß es. Das bedeute eine Investition von weiteren 100 Millionen US-Dollar und schaffe 30 neue Arbeitsplätze, so Ryanair in einer Presseerklärung.