Zwei Männer leiten Seniorennachmittag in Wetten Die Willis bilden jetzt die Doppelspitze

Seit März 2020, dem ersten Corona-Lockdown in Deutschland, gab es in Wetten keinen Seniorennachmittag mehr. Das ist jetzt Geschichte. Beim ersten „Senioren 65+“-Nachmittag nach Corona war das Pfarrheim St. Petrus erfüllt von den Stimmen der etwa 60 Gäste, die sich angeregt unterhielten und endlich einmal wieder das Zusammensein in der großen Gruppe genossen. Die bewährte Tradition des monatlichen Seniorennachmittags beginnt nun wieder, allerdings mit einigen Neuerungen.