Treffen der St.-Sebastianus-Bruderschaft Ehrungen bei Patronatsfest der Schützen Winnekendonk

Nach einem reichhaltigen Essen wurde Aaron Scholz mit dem Leistungsabzeichen Jugendklasse Bronze Luftgewehr für das Jahr 2022 geehrt. An diesem Abend wurde auch Dieter Frerix und Klaus Nellesen für 40 Jahre und Herrmann Jacobs für 50 Jahre Mitgliedschaft in der Bruderschaft geehrt. Harald Ludwig wurde mit dem Silbernen Verdienstkreuz für sein Engagement in der Bruderschaft ausgezeichnet.