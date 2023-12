Das Spiel des Tages in der Fußball-Kreisliga A SV Walbeck ärgert Titelaspiranten

Nach der Nullnummer am Bergsteg gegen den Tabellenzweiten Viktoria Winnekendonk gab es nur beim Gastgeber SV Walbeck zufriedene Gesichter. „Für uns ist das 0:0 ein Erfolg, zumal wir ab der 53. Minute wegen des Platzverweises in Unterzahl spielen mussten“, sagte Walbecks Trainer Andre Birker. Nicht gerade erfreut waren verständlicherweise die Gäste, die zwar ungeschlagen bleiben, sich aber zum sechsten Mal in der laufenden Saison mit einer Punkteteilung begnügen mussten. Da Tabellenführer Alemannia Pfalzdorf mit 4:2 bei der SGE Bedburg-Hau II gewann, beträgt der Rückstand des Verfolgers aus Winnekendonk aktuell fünf Punkte. „Wir wussten natürlich, was uns in Walbeck erwartet und wir es mit einem kampfstarken Gegner zu tun bekommen“, sagte Trainer Johannes Rankers. Wenige Aufreger gab es in den ersten 45 Minuten, die ausgeglichen verliefen. Pech hatte die Viktoria, als Fabian Rasch mit einem Kopfball nur die Latte traf (21.). Wenig später köpfte der Winnekendonker Jan Roosen knapp über das Tor.