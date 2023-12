St. Sebastianus Bruderschaft Anrath Schützen stellen die Weichen für 2024

Bei den Wahlen zum Vorstand gab es ein paar Veränderungen. Carsten Stuwe trat nicht mehr zur Wahl des 1. Brudermeisters an. Für seinen jahrelange Einsatz dankte ihm der Präsident auch im Namen aller Mitglieder. Zum neuen 1. Brudermeister wurde einstimmig Marius Klümpen gewählt, der den geschäftsführenden Vorstand weiter verjüngt. Neu in den Vorstand gewählt wurde auch die neue 1. Beisitzerin. Mit Kirsten Elshoff zieht ein weiteres Mitglied der jüngeren Generation in den Vorstand ein. Bei den übrigen Wahlen gab es keine Veränderungen.