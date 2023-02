Jetzt bewerben Sportvereine im Kreis Kleve sollen von Fördergeldern profitieren

Volkhard Wille, Landtagsabgeordneter aus Kleve, ruft Vereine und sonstige gemeinnützige Sportorganisationen aus dem Kreis Kleve dazu auf, sich um die Förderung zu bewerben: „Unsere Sportvereine leisten einen bedeutenden Beitrag zu unserem sozialen Miteinander. Die gestiegenen Energiekosten belasten viele Engagierte und ihre Vereine“, sagt Will. Die schwarz-grüne Landesregierung stelle den Sportvereinen im Land daher 55,2 Millionen Euro zur Verfügung, um die gestiegenen Energiekosten abzufedern. „Wir leisten so eine wichtige Unterstützung in der aktuellen Krisensituation.